Токаев провел телефонный разговор с Президентом Европейского Совета

По инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой, передаёт «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы и перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом.

Президент Казахстана отметил положительную динамику развития отношений с ЕС, в том числе в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подчеркнув важность углубления связей в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, устойчивого развития и цифровой трансформации.

Собеседники подтвердили готовность к дальнейшему диалогу и практическому взаимодействию по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.

В завершение разговора Глава государства пригласил Антониу Кошту посетить Казахстан с визитом.