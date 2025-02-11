Поручения Президента: настало время ответственных решений

Развитие, технологии и инвестиции — вот путь, который выбирает Казахстан. На расширенном заседании Правительства Глава государства затронул множество аспектов: от внедрения искусственного интеллекта до необходимости рационального использования бюджета.

Кабмину он адресовал ряд поручений. О них в своём интервью рассказал советник-пресс-секретарь Президента Берик Уали. Затронул он и другие тезисы из выступления Главы государства, передаёт корреспондент «24KZ».

Мир меняется, а вместе с ним преобразовывается и Казахстан. Если раньше экономика страны во многом зависела от сырьевого сектора, то теперь маятник качнулся в сторону обрабатывающей промышленности. Правда, обострение глобальных противоречий создаёт определённые проблемы, считает Берик Уали, ведь Казахстан — активный член мирового сообщества. Любые сбои в цепочке поставок, по его словам, неизбежно отражаются на отечественной экономике.

Берик Уали, советник-пресс-секретарь Президента РК:

- Президент уже высказывался на эту тему. На расширенном заседании Правительства он вновь напомнил о стратегии действий и более подробно остановился на актуальных задачах, стоящих перед руководством Правительства и уполномоченными органами. В частности, приоритетом является диверсификация экономики. Президент отметил, что для обрабатывающей промышленности, показывающей положительную динамику, создаются оптимальные условия. Особого внимания требуют низкие темпы работы по запуску крупных промышленных проектов, которые Глава государства подверг критике.

Чтобы обеспечить устойчивый рост экономики, в первую очередь, заявил Президент, следует разумно расходовать государственный бюджет — «затянуть пояса и жить по средствам». Ну и особое внимание надо уделить привлечению инвестиций, созданию в стране комфортного инвестиционного климата — это ключевой аспект экономической стратегии. Государство, считает Уали, делает всё, чтобы Казахстан стал настоящим магнитом для международных инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Правительству нужно создать целостную экосистему, которая усилит поиск, поддержку и защиту инвесторов на всех уровнях — за рубежом, в регионах, в центре. Эта политика касается как иностранных, так и отечественных инвесторов. При этом инвесторам, получившим господдержку, должны выдвигаться разумные встречные обязательства по сохранению рабочих мест, модернизации производства, соблюдению экологических требований.

Казахстан — страна транзита, и это её стратегическое преимущество. Современные магистрали, мощные железнодорожные сети и аэропорты, соответствующие самым высоким стандартам, позволят занять лидирующие позиции в глобальной транспортной системе. На расширенном заседании Правительства глава государства поручил начать строительство новой железнодорожной ветки Мойынты — Кызылжар и расширить железнодорожную линию Алтынколь — Жетыген. Всё это, считает Берик Уали, будет способствовать укреплению транспортного коридора между Китаем и Центральной Азией. Ещё одна важная задача — модернизировать воздушные терминалы.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Ещё одна срочная задача — это создание на территории нашей страны международного аэрохаба. Нужно принять самые решительные меры с целью преобразования наших крупных аэропортов в международные конкурентоспособные хабы. Предстоит создать целостную экосистему, включающую в себя грузовые и пассажирские терминалы, логистические центры и современные сервисы. Необходимо упростить все процедуры по сопровождению грузов и обеспечить ценовую доступность авиатоплива.

Будущее невозможно без передовых технологий, и Казахстан активно внедряет искусственный интеллект, автоматизацию и цифровизацию. Новый технологический курс позволит выйти на уровень международных лидеров. Сегодня страна стоит на пороге больших перемен. Это время ответственных решений — и эти решения определят, каким будет наше завтра, – считает советник-пресс-секретарь Президента.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Понятно, что тотальная цифровизация значительно упрощает взаимодействие государства с гражданами и бизнесом, минимизирует бюрократию и коррупционные риски. Однако обратной стороной этого процесса является увеличение фактов мошенничества. Всё чаще мы сталкиваемся со случаями дезинформации и медиавбросами, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти, разжигание розни. Это создаёт серьёзные риски для безопасности граждан и стабильности в стране. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос законодательного закрепления ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента.

Особое внимание Президент уделяет развитию системы здравоохранения, образования и социальной поддержки. Это не временные меры, а долгосрочная стратегия, направленная на повышение качества жизни.

Берик Уали, советник-пресс-секретарь Президента РК:

- В сёлах введено в эксплуатацию 460 объектов оказания первой медицинской помощи, до конца года планируется открыть ещё около 200. Кроме того, в этом году намечен ремонт 32 больниц. Президент поручил ускорить эту масштабную работу. В следующем году будет проведена модернизация всех районных больниц. Получивший широкое одобрение среди граждан проект «Комфортная школа» завершится в этом году. Значительная часть финансирования была получена за счёт средств, изъятых в результате борьбы с коррупцией. За три года по поручению президента будет модернизировано ещё 1300 школ.

Надёжная инфраструктура — залог стабильности. Но последние зимы показали: изношенные отопительные сети не справляются с нагрузкой. Президент, напомнил Берик Уали, поручил пересмотреть тарифную политику, чтобы коммунальные объекты не просто латали дыры, а модернизировались. Устаревшие станции должны уступить место инновационным, к тому же как никогда актуальным становится вопрос атомной энергии. Ведь страна, обладая крупнейшими запасами урана, может не только обеспечить себя, но и занять лидирующие позиции на мировом рынке.

Автор: Рауль Габитов.