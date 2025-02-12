Азиада-2025: сборная Казахстана завоевала очередные медали

Сборная Казахстана завоевала очередные медали на Азиатских играх в китайском Харбине, сообщает «24KZ».

На пьедестал почёта поднялась женская команда по лыжным гонкам, завоевавшая серебряную медаль в эстафете. В составе нашего коллектива выступили Ксения Шалыгина, Камила Елгазинова, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина. Первое место в этой дисциплине заняли спортсменки Китая, третье – представительницы Японии.

Хороший результат продемонстрировала и мужская команда. В эстафете на 7,5 километров бронзовые награды стране принесли Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин и Владислав Ковалев.

На данный момент в копилке сборной Казахстана 15 медалей: три золотые, 7 серебряных и 5 бронзовых.