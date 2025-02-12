Глава государства принял министра иностранных дел Таджикистана. Сироджиддин Мухриддин находится в Астане с официальным визитом, передает «24KZ».

Во время встречи собеседники говорили о хорошей динамике развития отношений между странами и обсудили как можно углубить стратегическое партнёрство.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о подписанном в прошлом году Договоре о союзнических отношениях и отметил неоценимый вклад Президента Таджикистана в укрепление казахско-таджикских отношений.

Таджикский дипломат передал теплые слова приветствия Эмомали Рахмона и подтвердил приверженность таджикской стороны дальнейшему углублению всестороннего взаимодействия с Казахстаном.