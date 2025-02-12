Токаев встретился с секретарем СБ РФ Шойгу

Казахстан и Россия намерены реализовать 171 совместный экономический проект. Больше 50 из них уже на этапе завершения. Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил на встрече с Сергеем Шойгу, передает «24KZ».

Секретарь Совета безопасности России прибыл в Астану с рабочим визитом. Стороны обсудили ряд вопросов, связанные с сотрудничеством двух стран, в том числе по линии правоохранительных органов и оборонных ведомств. Нынешний визит, отметил Президент, стал хорошей возможностью, чтобы договориться о новых направлениях взаимодействия. Шойгу в свою очередь напомнил, что партнёрство наших стран не ограничивается лишь двусторонним сотрудничеством. Казахстан и Россия активно работают в рамках многих международных организаций.