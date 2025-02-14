Метели и морозы прогнозируют на большей части Казахстана

По данным «Казгидромет», усиленный ветер до 20 метров в секунду обещают в Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолилинской областях. Там же температура воздуха понизится до минус 10 градусов, передает «24KZ».

В горных районах Алматинского региона – 8 градусов мороза. В Астане снег, ветер до 14 метров в секунду. Столбики термометров покажут минус 7 градусов.

Из-за погодных условий трассы закрыли в двух регионах страны. Ограничение движения для всех видов транспорта ввели на участках автодорог в области Абай и ВКО.