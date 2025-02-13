Наша позиция становится реальностью – Токаев о ситуации вокруг Украины

Больше 1,5 млн специалистов потребуется Казахстану в ближайшие 5 лет, передает «24KZ». Но речь не об экономистах и юристах. Рынок труда, по данным аналитиков, диктует новый тренд.

Самыми востребованными станут рабочие профессии: строители и сварщики, автомеханики и энергетики. Чтобы вызвать к этим специальностям интерес, в Астане организовали уникальный фестиваль «Город рабочих профессий». Он представляет собой выставку. Её сегодня посетил Касым-Жомарт Токаев. Президент обошёл павильоны и пообщался с участниками.

Это не просто выставка, а целый город с улицами, которые носят названия профессий. Каждый павильон – отдельный мир. Здесь можно заглянуть в будущее машиностроения, почувствовать мощь металлургии, ознакомиться с инновациями в энергетике.

Рауль Габитов, корреспондент:

- Примерить здесь на себя можно даже роль водителя погрузочной машины. Вот специальный тренажёр. Опытный инструктор подскажет, как правильно на нём работать.

Всего в выставочном центре 8 тематических улиц и более 40 креативных домов. Всё для того, чтобы показать молодежи реальный мир рабочих профессий, не через книги и лекции, а на практике.

- Ты учишься?

Габас Баязитов, студент Алматинского строительно-технического колледжа:

- Да, я учусь на втором курсе по мебельному производству и столярному делу. Для фестиваля мы изготовили два дома в масштабе 2 к 10. Мы изготовили для студентов-строителей, чтобы они видели 3D-модель дома.

- Почему ты эту профессию выбрал?

- Она мне нравится, к тому же она прибыльная.

В рамках фестиваля организовали хакатон. Студенты и молодые инженеры объединяются, чтобы создать прорывные решения для нефтяной и энергетической промышленности. Им не нужны учебники – только мышление, скорость и командный дух. Посетители «Города рабочих профессий» также могут принять участие в семинарах, ярмарке вакансий, презентациях стартапов. Ведутся и деловые переговоры.

Асет Мухамбетов, директор департамента Министерства просвещения РК:

- Крупные предприятия начали заключать меморандумы о шефстве над колледжами. Это подразумевает оснащение материально-технической базы, организацию производственной практики для студентов и организацию стажировок для педагогов колледжей. За два дня работы более 10 меморандумов уже подписано. Этот показатель каждый день меняется.

Фестиваль сегодня посетил Касым-Жомарт Токаев. Президент обошёл каждый павильон и пообщался с участниками, ознакомился с подготовкой специалистов энергетической, горнорудной, металлургической и других отраслей. Проинформировали Главу государства и о преобразованиях в профессионально-техническом образовании.

Президент напомнил, что для реализации крупных проектов, таких как строительство атомной электростанции, квалифицированные специалисты будут крайне востребованы. Молодых людей он призвал работать добросовестно. Прокомментировал Токаев и ситуацию вокруг Украины, заявив, что важно сохранять стабильность как главную ценность нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Мы проводим идеологию «Единство в многообразии». Несмотря на то, что мы принадлежим к разным национальностям и вероисповеданиям, мы одно общество, один народ. Призываю вас всех к пониманию этого глубинного процесса. Только на этой основе мы достигнем успеха. Сейчас много говорят об Украине. Мы с самого начала выступали за прекращение войны, за то, чтобы путем дипломатических переговоров прийти к согласию и соглашению. Наша позиция становится реальностью, две крупные державы начали политический диалог. Это положительная тенденция, она пойдет на пользу и Казахстану. Поэтому эту тенденцию мы будем по мере возможности поддерживать.

Рауль Габитов, корреспондент:

- Сегодня рабочий – это не просто человек в спецовке. Это профессионал, управляющий сложным оборудованием, работающий с высокотехнологичными материалами и влияющий на развитие страны. В Казахстане создаются новые индустриальные зоны, модернизируются предприятия, строятся современные объекты, и за всем этим стоят квалифицированные специалисты.

Тем не менее техническое образование нужно совершенствовать, создавая условия для подготовки квалифицированных кадров. В Минпросвещения подготовили план: будет разработано 2 тысячи новых программ, а в школах откроют профессиональные классы.

Гани Бейсембаев, министр просвещения РК:

- Мы открываем Национальный центр компетенций, где студенты колледжей со всей страны могут через стажировки повышать квалификацию и навыки в тех или иных специальностях. Ранее было ложное представление, что рабочие специальности – это скучная и малооплачиваемая работа. В реальности дети видят, что это миф.

Рабочие профессии остаются основой рынка труда. В сферах транспорта, торговли, промышленности и сельского хозяйства сегодня трудятся больше 2 млн казахстанцев. Социальное положение специалистов постепенно улучшается. Так, например, весной в стране запустят льготные программы ипотечного и арендного жилья.

Авторы: Рауль Габитов, Марат Диханбаев.