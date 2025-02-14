Глава государства посетил ряд объектов столицы

Касым-Жомарт Токаев посетил ряд объектов Астаны. Первым делом Глава государства побывал в новом здании Архива Президента. Его перенесли из Алматы в столицу. Это первый архив в Центральной Азии, который будет функционировать не только как хранилище, но и как образовательный и научно-методический центр, передает «24KZ».

Здание включает хранилища, лабораторный комплекс, интерактивный и читательный залы, рабочие кабинеты и административные зоны. 24 архивохранилища предназначены для хранения документов, аудиовизуальной документации, страхового фонда на микропленке и электронных документов. Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом реконструкции Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой. Площадь главного корпуса образовательного учреждения увеличилась на 10 тыс. квадратных метров, составив почти 40 тыс. Модернизация включала не только расширение пространства, но и создание новых специализированных аудиторий. Одним из ключевых новшеств стало открытие большого концертного зала на 1100 мест. Кроме того, в корпусе появились камерный зал для академической музыки, репетиционные студии, галереи для выставок студентов и приглашенных художников.