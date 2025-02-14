Токаев ознакомился с ходом реконструкции Национального университета искусств

Касым-Жомарта Токаева также ознакомился с ходом заключения Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой, передаёт «24KZ».

Площадь главного корпуса образовательного строительства увеличилась на десять тысяч квадратных метров, составив почти 40 тысяч. Здесь открылись специализированные помещения и концертный зал на 1100 мест.

В корпусах также появились камерные залы для академической музыки, студии репетиций и галереи для выступлений студентов и приглашённых художников.