Низовая метель ожидается в пяти регионах Казахстана

По данным «Казгидромета», низовая метель ожидается в пяти регионах, передает «24KZ». Это Восточный Казахстан, Абайская область, а также Жамбылская, Актюбинская, Акмолинская.

На дорогах Карагандинской области и Улытау сегодня гололедица, там же небольшой снег.

В Жетысу в районе Алакольских озер прогнозируют ветер с порывами до 25 метров в секунду. В Костанайской области он будет меньшей силы – до 20 метров в секунду.

В горных районах Туркестанской области – сильный снег, предупреждают синоптики. На западе и юге региона может быть ещё и дождь.