Глава государства направил телеграмму Президенту Сербии

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Сербии, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Вучича с Днем государственности.

В своей телеграмме Президент Казахстана подчеркнул, что Сербия является примером устойчивого развития, инфраструктурного прогресса и культурного наследия на Балканском полуострове. Глава нашего государства подтвердил приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания Президенту Александру Вучичу и пожелал процветания сербскому народу.