Касым-Жомарт Токаев произвел ряд назначений
Распоряжением Президента Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, произведен ряд назначений, сообщает пресс-служба Акорды.
Распоряжением Главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен первым заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности
Распоряжением Главы государства Толеев Нурдаулет Толеулы освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан
Распоряжением Главы государства Адаев Ербол Даненович назначен заведующим Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан
Распоряжением Главы государства Калайчиди Алексей Дмитриевич освобожден от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан
Распоряжением Главы государства Ергарин Даурен Тлекович назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан