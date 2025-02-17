Глава государства принял Генерального прокурора Берика Асылова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора. Берик Асылов доложил Президенту о состоянии законности в стране и итогах работы надзорной деятельности, передает «24KZ».

На стадии досудебного расследования органы прокуратуры пресекли больше 32 тысяч незаконных решений. Четыре тысячи человек не допустили к необоснованному вовлечению в уголовное дело. Кроме того, освободили полторы тысячи незаконно задержанных лиц. По протестам Генерального прокурора Верховным cудом улучшили положение 150 лиц, 10 из них полностью оправдали.

Берик Асылов сообщил Президенту и о социально-экономической сфере. Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по принципу «Закон и Порядок». Он также подчеркнул важность координации деятельности правоохранительных и других госорганов по противодействию мошенничеству, борьбе с наркобизнесом, профилактике правонарушений в общественных местах.