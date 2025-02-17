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Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Литвы

  • 17.02.2025, 14:46
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Президент Казахстана поздравил Гитанаса Науседу с Днем восстановления Литовского государства, сообщает «24KZ» со ссылкой на Акорду.

В телеграмме отмечается, что Литовская Республика, будучи активным членом Европейского Союза, достигла значительного прогресса в укреплении государственности и повышении благосостояния граждан.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что традиционно дружеские и доверительные отношения между Казахстаном и Литвой будут и впредь развиваться на благо двух народов.

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