Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Литвы

Президент Казахстана поздравил Гитанаса Науседу с Днем восстановления Литовского государства, сообщает «24KZ» со ссылкой на Акорду.

В телеграмме отмечается, что Литовская Республика, будучи активным членом Европейского Союза, достигла значительного прогресса в укреплении государственности и повышении благосостояния граждан.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что традиционно дружеские и доверительные отношения между Казахстаном и Литвой будут и впредь развиваться на благо двух народов.