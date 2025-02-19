Гололёд и туман прогнозируют в Казахстане

Гололёд и туман ожидаются на большей части Казахстана. Поэтому граждан призывают быть более внимательными, особенно на дорогах, передаёт «24KZ».

Снег и метель синоптики обещают в Северо-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях. На юге страны сгустится туман, а на востоке будет погода без осадков. В целом по Казахстану температура воздуха останется без резких изменений.

В столице 19 февраля порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Столбики термометров покажут шесть градусов мороза.