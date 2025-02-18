Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданию

Касым-Жомарт Токаев прилетел с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство. В планах – переговоры с Королём Абдаллой II и подписание нескольких двусторонних соглашений. Последний раз лидеры двух стран встречались 3 года назад на полях сессий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает «24KZ».

Визит Президента Казахстана в Иорданию вполне можно назвать историческим. Он первый за последние 16 лет. Это говорит о том, что Астана и Амман возвращаются к активным дипломатическим контактам и готовы заложить фундамент для новых совместных инициатив, которые могут повлиять на будущее наших стран.

Ауни аль-Дауд, руководитель экономического блока газеты «Ад-Дастур»:

– Иордания и Казахстан объединяют глубокие исторические связи. При правлении Короля Абдаллы II сотрудничество между двумя странами продолжает укрепляться. Оба государства сегодня обладают стратегическим значением. Иордания является вратами Ближнего Востока, а Казахстан – важный узел Евразийского континента. Мы уверены, визит Касым-Жомарта Токаева в Амман придаст новый импульс партнерству между нашими странами.

Несмотря на географическую удаленность, у Казахстана с Иорданией много точек соприкосновения. Взять хотя бы экономику.

Рауль Габитов, корреспондент:

– Здесь, в сердце Аммана, когда-то пролегал один из величайших путей человечества – Шёлковый путь. Тысячи караванов с товарами из Китая, Индии и других уголков Востока пересекали этот старинный маршрут, неся с собой не только шелк и специи, но и идеи, культуру, философию. Сегодня это всё продолжает жить, но уже в другом контексте.

В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Иорданией составил 6 миллионов долларов, на 4% больше, чем в 2023-м. Ассортимент разный: от трикотажной одежды и экзотических фруктов до мяса, мёда и летательных аппаратов. Развивается и инвестсотрудничество. В экономику нашей страны Иордания вложила уже почти 15 с половиной миллионов долларов. Казахстан в Хашимитское Королевство тоже инвестировал, но гораздо меньше – 4 миллиона.

Тарик Хиджази, директор Jordanian Businessmen Association:

– Для инвесторов в Иордании действуют различные льготы и стимулы. Например, освобождение от таможенных пошлин. Помимо этого, в нашей стране созданы специальные экономические зоны, где предприятия могут получать налоговые и другие льготы. Это подразумевает сокращённые ставки на прибыль, освобождение от некоторых местных налогов и доступ к упрощённым административным процедурам. Поэтому, я думаю, казахстанским инвесторам будет выгодно с нами сотрудничать.

Если говорить о перспективных направлениях сотрудничества, то можно выделить фармацевтику, туризм, IT-сектор, косметологию, ветеринарию, легкую и атомную промышленность. Переговоры, например, ведутся о сотрудничестве фондовых бирж. Деловую встречу в Аммане по этому поводу провёл управляющий Международным финансовым центром «Астана» Ренат Бектуров.

Ренат Бектуров, управляющий Международным финансовым центром «Астана»:

– Амманская биржа сейчас присоединяется к инициативе, которую начала абудабийская биржа. Мы уже более года, как являемся членами, у нас уже даже есть опыт торговли. Амманская биржа только подключается, но это значит, что мы можем настроить мосты также между нашими биржами и предоставить как казахстанским инвесторам возможность инвестировать в иорданские компании, так и наоборот – иорданские инвесторы смогут инвестировать в казахстанские компании.

Но развитию экономических связей между странами мешает ряд факторов: логистические сложности, отсутствие крупных транснациональных компаний в Иордании и ценовая неконкурентоспособность казахстанских товаров из-за транспортных расходов. Тем не менее, страны продолжают искать пути для преодоления барьеров.

Ауни аль-Дауд, руководитель экономического блока газеты «Ад-Дастур»:

– Особенно важно углубление связей в таких сферах, как торговля, образование, культура, сельское хозяйство и здравоохранение. Ожидается, что для предпринимателей и инвесторов в скором времени откроются новые возможности, а стратегическое партнерство выйдет на новый уровень. Кроме того, экономические реформы и технологические достижения Казахстана вызывают особый интерес у иорданского бизнес-сообщества. Мы регулярно публикуем в своей газете новости о Казахстане и можем сказать, что среди иорданских читателей есть значительный интерес к жизни братской страны.

Дружеские связи между народами тоже укрепляются. Вот уже 20 лет Астана и Амман связаны побратимскими отношениями. В разные годы были организованы Дни культуры обеих стран, а в 2020-м году в Иордании появился уголок Абая Кунанбаева, одна из улиц Аммана, кстати, получила его имя.

Уже завтра Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II проведут переговоры, после которых, как ожидается, и станет понятно, в каком направлении продолжатся взаимоотношения наших стран.

Рауль Габитов, корреспондент:

– Два мира. Два разных уклада жизни, но один путь. Казахстан, расположенный в самом сердце Евразии, и Иорданское Хашимитское Королевство – мост между Востоком и Западом. Страны, которые, казалось бы, не имели причин для тесного взаимодействия, теперь строят будущее, опираясь на общие интересы и взаимное уважение.

Авторы: Рауль Габитов, Асхат Каракойшиев, Дулат Ентенбеков