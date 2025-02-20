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Снег с низовой метелью прогнозируют на большей части Казахстана

  • 20.02.2025, 07:04
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Снег с низовой метелью накроют большую часть Казахстана. По данным «Казгидромет», сильные осадки и усиление ветра прогнозируют в Акмолинской, Атырауской, Мангистауской областях, передает «24KZ».

На севере и западе обещают морозы до 12 градусов. На юге температура воздуха ночью опустилась до девяти градусов. Днем потеплеет до плюс пяти градусов. По республике сгустятся туманы, в центре и юго-востоке ожидается гололёд.  В столице сегодня снег, туман. Столбики термометров к полудню покажут шесть градусов мороза.

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