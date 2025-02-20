Снег с низовой метелью прогнозируют на большей части Казахстана

Снег с низовой метелью накроют большую часть Казахстана. По данным «Казгидромет», сильные осадки и усиление ветра прогнозируют в Акмолинской, Атырауской, Мангистауской областях, передает «24KZ».

На севере и западе обещают морозы до 12 градусов. На юге температура воздуха ночью опустилась до девяти градусов. Днем потеплеет до плюс пяти градусов. По республике сгустятся туманы, в центре и юго-востоке ожидается гололёд. В столице сегодня снег, туман. Столбики термометров к полудню покажут шесть градусов мороза.