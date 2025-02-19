Касым-Жомарт Токаев назвал цель своего визита в Иорданию

Касым-Жомарт Токаев вручил королю Иордании орден «Алтын Қыран», сообщает «24KZ». Это высшая награда Республики Казахстан. Президент таким образом отметил роль Абдаллы II в укреплении дружбы между странами.

Напомним, Глава государства находится в Иорданском Хашимитском Королевстве с официальным визитом. Программа насыщенная: встреча с королём, подписание ряда двусторонних соглашений, посещение культурных объектов. На переговорах лидеры двух стран обсудили целый спектр вопросов.

Аль-Хусейния – одна из самых охраняемых и престижных резиденций в мире. В величественных залах дворца находятся покои королевской семьи, здесь проходят важнейшие государственные совещания и принимаются высокие гости.

Рауль Габитов, корреспондент:

- Дворец сочетает в себе традиционные элементы арабской архитектуры: резные деревянные потолки, орнаменты, вдохновленные исламским Золотым веком, и современные технологии безопасности. Всё это создает уникальную атмосферу. Стоя здесь, можно почувствовать не только дух прошлого, но и стремление к будущему. Аль-Хусейния не просто резиденция, а сердце Иордании.

Именно в этих стенах под фанфары оркестра Король Абдалла II бен аль-Хусейн и Наследный принц Аль-Хусейн встретили Касым-Жомарта Токаева. Неотъемлемая часть протокола – гимны. Казахстанский – в столице Иордании последний раз звучал 16 лет назад. Дальше – переговоры в узком и расширенном форматах. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность иорданскому лидеру за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами. Иордания, по словам Президента, пользуется признанием международного сообщества за непоколебимую приверженность миру и стабильности.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Цель моего визита – придать дополнительный импульс нашим отношениям, дружбе и торгово-экономическим связям. Считаю, что у нас общие взгляды и оценки процессов, происходящих в мире. В то же время мы очень заинтересованы в укреплении связей на политическом уровне. У нас есть определенные идеи. Уверен, что в ближайшем будущем мы сможем достичь конкретных договоренностей и добиться очень хороших результатов. Мы готовы упорно работать в рамках нашего сотрудничества. Мы считаем Иорданию дружественным государством. Нас многое объединяет.

Король Абдалла, в свою очередь, заявил, что визит Президента Казахстана открывает широкие возможности для дальнейшего расширения двустороннего политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Абдалла ІІ бен аль-Хусейн, Король Иорданского Хашимитского Королевства:

- Рад приветствовать Вас и Вашу уважаемую делегацию в Иордании. Отрадно, что сегодня открываются хорошие возможности для активизации экономических связей, для частного сектора, что, конечно, имеет крайне важное значение.

Стороны обсудили целый спектр вопросов. Ключевая тема – экономика. Страны постепенно расширяют связи. Цифры говорят за себя: в прошлом году общий товарооборот вырос на 4,2% и достиг 6 млн долларов. Казахстанский экспорт при этом кардинально изменился. Раньше мы поставляли ковры, одежду и обувь, а теперь – летательные аппараты, баранину и мёд. Этот сдвиг показывает, что Казахстан делает ставку на новые технологии и сельское хозяйство. Важный вопрос – инвестиции. За последние 20 лет иорданские инвесторы вложили в экономику Казахстана почти 15,5 млн долларов. В стране сегодня зарегистрированы 94 компании с иорданским капиталом, 59 из них активно работают. Взаимодействие поддерживается на государственном уровне.

Тарик Хиджази, директор Jordanian Businessmen Association:

- Согласно концепции модернизации экономики, на развитие контейнерного терминала в Акабе в ближайшие годы выделено 423 млн долларов. В этом районе создана специальная экономическая зона, что предполагает налоговые льготы для иностранных инвесторов. Думаю, это может заинтересовать состоятельных граждан Казахстана.

Рауль Габитов, корреспондент:

- Только представьте, здесь, в этом самом римском амфитеатре, когда-то проходили зрелищные битвы и торжества. Тысячи зрителей собирались на трибунах, чтобы увидеть, как встречаются разные культуры, цивилизации, идеи… И вот, спустя века, эти стены, как немые свидетели истории, наблюдают за тем, как новый диалог начинают Казахстан и Иордания. И если когда-то в сердце древнего Аммана шли гладиаторские сражения, то теперь тут происходит встреча миров – экономических, культурных, образовательных. Казахстан и Иордания, две страны с многовековой историей открывают новые страницы для сотрудничества.

Помимо бизнеса, страны укрепляют культурные связи. В Астане есть улица имени иорданского короля Хусейна бен Талала, а в Аммане – улица Абая. Культурные обмены между странами проходят уже не первый год. Абдалла II внёс в это личный вклад, заявил Токаев. Он вручил Королю Иордании высшую награду Казахстана – орден «Алтын Қыран». Выражаются культурные связи и в образовательном процессе: в казахстанских вузах сегодня учатся почти 300 иорданцев, в Аммане студентов из нашей страны тоже можно встретить.

Жангельды Дарханулы, студент:

- Главная особенность Иордании – безопасность. Все мы знаем, что происходит в странах Ближнего Востока, но здесь всё спокойно. К тому же люди здесь приветливые и мирные, к иностранцам относятся хорошо. Конечно, в Аммане не так много студентов из Казахстана, как, например, в Египте, но тут всё дело в дороговизне обучения и жизни в целом. В Иордании всё дорого. Тем не менее меня в этой стране всё устраивает. Я сейчас учусь в магистратуре. Изучаю филологию. Уже скоро обучение закончится.

Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности. В целом Казахстан, стремящийся к глобальной стабильности, находит в Иордании союзника с похожими взглядами, особенно в вопросах ближневосточной политики, включая поддержку Палестины.

Хасан аль-Момани, директор Центра стратегических исследований при Иорданском университете:

- Мы знаем, что Казахстан глубоко обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке. В качестве решения многолетнего конфликта ваша страна предложила формулу «два государства для двух народов». Эта позиция совпадает с позицией Иордании. В частности, мы призываем к соблюдению резолюций ООН и поддержке мирных процессов в регионе. Мы высоко ценим усилия Казахстана, направленные на обеспечение стабильности в этом регионе.

По итогам встречи двух лидеров был подписан ряд соглашений. Документы направлены на развитие торгово-экономического и культурного сотрудничества. Среди них, к примеру, соглашение между «Самрук-Қазына» и Министерством инвестиций Иордании, меморандум о мирном использовании атомной энергии и договорённости в сфере промышленности, экологии и сельского хозяйства. Деловую встречу с местной уранодобывающей компанией также провели представители «Казатомпрома». Стороны договорились о совместной геологоразведке и, возможно, даже добыче урана на территории Хашимитского Королевства. По итогам переговоров было подписано соглашение.

Меиржан Юсупов, председатель правления АО «НАК «Казатомпром»:

- Это начало процесса, будем дальше двигаться. У них есть приблизительные запасы, то есть ресурсы – это 260 тысяч тонн урана, но запасы по системе – это порядка 40 тысяч тонн. Здесь надо смотреть, мы должны дополнительные исследования сделать, узнать, что и как, насколько они действительны, переподтвердить. После этого, наверное, еще более углубленное сотрудничество.

Рауль Габитов, корреспондент:

- За последние несколько лет между Казахстаном и Иорданией появились значительные экономические и культурные связи, в первую очередь благодаря новым инициативам в сферах энергетики и технологий. Мы видим, как наши страны начинают обмениваться опытом в самых разных сферах. Это открывает новые возможности не только для бизнеса и технологий, но и способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.

Авторы: Рауль Габитов, Асхат Серикулы, Дулат Ентебеков.