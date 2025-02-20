Президент потребовал усилить безопасность на производствах
В связи с трагическим происшествием на руднике корпорации «Казахмыс» в области Ұлытау Глава государства обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда, передаёт «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности.
Компании недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда. Всё это приводит к техногенным авариям, гибели и травмам работников.
Президент поручил Правительству принять следующие меры по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах:
1. Провести ревизию объектов на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности.
2. Выработать и внедрить современные системы безопасности на указанных объектах, включая газосигнализационные средства, сейсмодатчики, системы позиционирования и др.
3. Обеспечить цифровизацию на объектах в части внедрения автоматизированных систем прогнозирования и оповещения.
4. По итогам ревизии предусмотреть увеличение инвестиций в современные системы промышленной безопасности путём корректировки рабочих программ недропользователей.
5. Ужесточить механизмы надзора и контроля в сфере промышленной безопасности.
Данные поручения Главы государства поставлены на особый контроль в Администрации Президента.