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Президент потребовал усилить безопасность на производствах

  • 20.02.2025, 18:45
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В связи с трагическим происшествием на руднике корпорации «Казахмыс» в области Ұлытау Глава государства обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда, передаёт «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности. 

Компании недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда. Всё это приводит к техногенным авариям, гибели и травмам работников. 

Президент поручил Правительству принять следующие меры по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах: 

1. Провести ревизию объектов на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности. 

2. Выработать и внедрить современные системы безопасности на указанных объектах, включая газосигнализационные средства, сейсмодатчики, системы позиционирования и др. 

3. Обеспечить цифровизацию на объектах в части внедрения автоматизированных систем прогнозирования и оповещения. 

4. По итогам ревизии предусмотреть увеличение инвестиций в современные системы промышленной безопасности путём корректировки рабочих программ недропользователей. 

5. Ужесточить механизмы надзора и контроля в сфере промышленной безопасности. 

Данные поручения Главы государства поставлены на особый контроль в Администрации Президента. 

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