Новый препарат против рака кожи разрабатывают в Казахстане

Новый препарат против рака кожи разрабатывают казахстанские учёные, сообщает «24KZ». Это их совместное исследование с иностранными коллегами.

Лекарство может помочь улучшить лечение одной из самых агрессивных форм онкологии и замедлить прогрессирование меланомы. Пока болезнь сложно поддаётся терапии, а у пациентов быстро развивается устойчивость к медикаментам.

Активность открытых веществ исследователи протестировали в лабораторных условиях, результаты уже опубликовали в одном из престижных научных изданий. Теперь они готовятся приступить к следующему этапу испытаний.

Ахмед Элькамхави, ассистент-профессор Nazarbayev University:

- Это только кандидат, который проходит сейчас преклинические испытания. Проблема в том, что на рынке много лекарств, но все они вызывают резистентность среди пациентов. То есть со временем они привыкают, и раковые клетки не отвечают. А разрабатываемый нами препарат воздействует на фермент, который вызывает онкологию. Сейчас он находится на стадии доклинических испытаний, совсем скоро будут проведены исследования на животных. После этого, если всё будет хорошо, начнется клиническая фаза исследований.

Полина Рогальская, студентка Nazarbayev University:

- Причина меланомы на молекулярном уровне – это то, что у нас есть фермент, который очень сильно экспрессирует, из-за чего клетки делятся, и получается рак кожи. Наш препарат специфично действует на фермент. Также он в доклинических испытаниях показал себя лучше, чем существующий аналог.