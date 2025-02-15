Капитальный ремонт требуется 8 больницам в Атырау

Восемь больниц Атырау нуждаются в капитальном ремонте, сообщает «24KZ». Их построили около 60 лет назад. Реконструкция требуется и областной станции скорой помощи. Там принимают до тысячи вызовов в день. Коллектив трудится в приспособленном здании, не вполне соответствующем всем требованиям.

Сотрудникам областной станции скорой помощи ежедневно приходится работать в режиме нон-стоп. Нагрузка большая – помимо города, бригады обслуживают 7 районов области.

Гульнафис Рахметова, ст. диспетчер станции скорой помощи Атырауской области:

- В сутки принимаем почти тысячу вызовов. У нас работают 26 бригад. Если количество обращений увеличивается, привлекаем дополнительные силы.

Зданию учреждения почти полвека. Стены давно потрескались и просели. Сотрудники вынуждены сутками находиться в тесных помещениях. Не хватает места и для спецтранспорта.

Азамат Ерболов, директор станции скорой помощи Атырауской области:

- Исполнилось уже 25 лет, как наше учреждение перевели сюда. До этого здесь был морг. Здание уже настолько обветшало, что наши усилия по текущему ремонту результатов практически не дают.

Как выяснилось, в Атырау сейчас строят новое здание станции скорой помощи. Объект обещают сдать в эксплуатацию в будущем году. Однако в обновлении нуждаются еще 8 больниц.

Жаксылык Жанузаков, зам. руководителя Управления здравоохранения:

- В прошлом году мы подготовили проектно-сметную документацию на строительство здания областного онкологического диспансера и центра психического здоровья. В этом году, если завершат конкурсные процедуры, начнется их возведение.

Обещают местные власти построить и новую областную больницу с роддомом в ближайшие два года, а также возвести в скором времени в Атырау детский реабилитационный центр.

Авторы: Гульнар Жантасова, Арыстанбек Кенже, Амантай Матенов, Жандос Рахметуллин.