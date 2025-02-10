Больше 70 молодых врачей прибыли в сёла ЗКО

Больше 70 молодых специалистов прибыли в сельские больницы Западно-Казахстанской области в прошлом году, передаёт корреспондент «24KZ».

Местные власти стараются привлекать квалифицированные кадры, усиливая поддержку медработников. С этого года молодым врачам, независимо от отдалённости населённого пункта, выплатят подъёмные в размере 8,5 миллионов тенге.

К больнице Жангалинского района прикреплено больше 20 тысяч жителей. Им оказывают помощь больше 300 медработников. В прошлом году здесь приняли на работу девять молодых специалистов. Однако потребность в кадрах всё ещё не закрыта.

Айнур Бирманова, заместитель директора Жангалинской районной больницы:

- На сегодня не хватает таких врачей, как кардиолог, детский невролог, анестезиолог. Для решения проблемы мы заключили договор с городскими поликлиниками и больницами, чтобы, например, пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы отправлять в областной центр.

В районную больницу молодой врач общей практики Аружан Сатымова пришла сразу же после института. Всех пациентов уже знает лично. Кардиограмма, измерение давления, уколы, рецепты — всё на ней. А если что-то более серьёзное, вынуждена направлять в город.

Аружан Сатымова, врач общей практики:

- Условия районной больницы удовлетворяют полностью. Руководство обеспечивает всеми необходимыми предметами, оборудованием. Есть все доступные анализы, пациентов можем отправить в город — Астану, Алматы — по порталу. С этим у нас трудностей нет. Как в городе, всё у нас доступно в районе.

В кабинете по соседству приём ведёт акушер-гинеколог Снежанна Усенова. Для райцентра — бесценный кадр. Переехала специалист из Актюбинской области. Получила жильё и подъёмные. Работает и в стационаре, и в поликлинике.

Снежана Усенова, акушер-гинеколог:

- Проводим операции, малые операции, объёмные операции. Роды тоже. За период, как мы с октября месяца приехали, 23 родов у нас было в нашем стационаре. Ну, дальше думаем, за 2025 год дадим хорошие данные, хорошие показатели.

В общей сложности всему региону не хватает больше 200 профильных специалистов. Особенно остро стоит проблема в отдалённых населённых пунктах. В прошлом году в область прибыли 137 врачей, больше половины из них согласились работать на селе. Для них в этом году увеличили сумму подъёмных выплат, рассказали в областном управлении здравоохранения.

Мадияр Утешев, руководитель Управления здравоохранения ЗКО:

- В этом году у нас на подъёмные выделено более 300 млн тенге, и выделено 24 жилья для специалистов, которые приехали в наш регион, именно в районы. С 2024 года решением маслихата поддержаны средства в пределах 8 млн на каждого специалиста, вне зависимости от района. То есть, 8,5 млн получает врач, который приезжает в район, и в пределах 5 млн — в черте города.

Чтобы удовлетворить растущую потребность в медицинских кадрах, власти региона выделяют гранты на обучение в вузах. Такую возможность получили больше 200 молодых специалистов.

Авторы: Альбина Кумаргалиева, Болат Жарылгасов, Эльдар Аюпов.