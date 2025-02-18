500 врачей из регионов проходят переподготовку в Алматы

Около 500 практикующих врачей из разных регионов Казахстана проходят курсы переподготовки в Алматы, сообщает «24KZ». Они изучают методику оказания людям экстренной помощи.

Стоматологов обучают алгоритму действий в случае возникновения у пациента анафилактического шока, а педиатры изучают методы спасения детей с острой дыхательной недостаточностью. Продолжительность курсов – от одной недели до полутора месяцев, в зависимости от специальности медицинского работника.

Напомним, 2025-й объявлен Министерством здравоохранения нашей страны Годом повышения квалификации медиков. Поэтому особое внимание уделяют дополнительному обучению работников медицинских учреждений в регионах, говорит заведующий кафедрой медицинского университета Куралбай Куракбаев.

Куралбай Куракбаев, зав. кафедрой Казахстанского медицинского университета ВШОЗ:

- Больше всего обучаются работники поликлинического звена, поскольку это главный приоритет нашего здравоохранения. Это врачи общей практики, профильные специалисты, которые работают в первичном звене, и работники стационаров. Больше всего хирургов, анестезиологов, педиатров, окулистов стало достаточно много.