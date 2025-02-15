Основатель одной из первых в РК семейных амбулаторий живет в Жезказгане

Почти полвека трудится в Жезказгане отличник здравоохранения Виктор Тильман, сообщает «24KZ». Он один из тех врачей, кто стоял у истоков создания семейной медицины в Казахстане, открыл одну из первых в стране частных семейных амбулаторий.

Медицина для Виктора Тильмана – дело всей его жизни. Окончив институт, он вместе с женой Калкой Макатовой приехали в Жезказган. Небольшой город на берегу Кенгирского водохранилища стал для него родным. Много лет супруги работали в государственных медицинских организациях. В середине 1990-х годов Виктор Викторович решился на новаторскую идею – открыл частную врачебную амбулаторию. Тогда семейная медицина только зарождалась.

Виктор Тильман, директор центра семейного здоровья:

- Это было новшество. Люди не понимали даже. Не понимало не только население, не понимали медицинские работники порой, не понимали и чиновники многие. Очень много было проверок, очень много комиссий, много было недопонимания.

Сложности начального периода смогли преодолеть. Всегда и во всём Виктора Тильмана поддерживали коллектив и жена, которая тоже стала работать врачом в амбулатории. Главным в жизни супруги считают добросовестный труд, внимание к людям и любовь ко всему, что окружает.

Виктор Тильман, директор центра семейного здоровья:

- Мы привязаны к своему дому, мы привязаны к своей семье, мы привязаны к своим детям, к своим родным и близким, к своему городу, к стране, где мы живём. Крупинка нашего счастья, наверное, и нашей деятельности будет в целом вносить свою лепту в развитие именно всей страны.

По стопам родителей пошли двое из четверых детей. «Приносить пользу людям – вот чему нас учили родители», - говорит их дочь Жанна. По её словам, они пример для нее едва ли не во всём, в том числе в самоотверженном служении людям.

Жанна Тильман, врач общей практики:

- Хотели бы, конечно, чтобы и наши дети были связаны с медициной. Потому что, я думаю, это гуманный труд. Врачи должны быть сострадательными, милосердными, добрыми, отзывчивыми, всегда готовыми прийти на помощь.

Такому решению в большой и дружной семье будут только рады, впрочем, как и любому иному выбору внуков. Здесь принято поддерживать детей во всех добрых начинаниях в надежде, что те вырастут достойными людьми.

Авторы: Елизавета Шалина, Нурбол Уздикбаев.