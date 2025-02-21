В Астане завершено оснащение республиканского отделения фетальной хирургии

Для проведения сложных внутриутробных операций созданы все условия в «Центре материнства и детства» клиники UMC – обучены врачи и завершено оснащение Отделения фетальной медицины, передает «24KZ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

При поддержке сети АЗС GASENERGY там установлен современный лазер и передан комплект фетоскопов. Благодаря содействию компании «Шеврон» запущена программа обучения врачей со всего Казахстана, позволяющая глубже изучить принципы фетальной хирургии и своевременно направлять пациенток на операции. Проект реализован благотворительным фондом AYALA в рамках меморандума о сотрудничестве с UMC, направленного на развитие фетальной хирургии в Казахстане.

Омар Мустафин, операционный директор сети АЗС GASENERGY:

- Ранее, в 2023 году, вместе с фондом AYALA в UMC мы оснастили отделение неонатальной офтальмологии лазером, который помог врачам спасти от слепоты 303 новорожденных. Надеемся, что наш новый проект будет таким же успешным и принесет радость рождения здоровых детей во множество семей.

По словам Массимо Пиньятелли, вице-президента по медицине и декана Школы медицины Назарбаев Университета, в «Центре материнства и детства» клиники UMC имеются все возможности углубленной пренатальной диагностики и дальнейшего ведения будущих мам. «Цитогенетическая лаборатория, УЗИ, МРТ-диагностика, отделения для наблюдения и дальнейшего ведения беременных, специализированное отделение неонатальной хирургии – все это создает отличные условия для успешной реализации проекта по фетальной хирургии.

С 2024 года фонд AYALA активно помогает в развитии профессиональных компетенций фетальных хирургов «Центра материнства и детства». Врачи клиники прошли обучение в российском центре, где с 2009 года успешно проводятся сотни сложнейших внутриутробных операций в год. Фонд также организовал участие фетального хирурга UMC в Международном конгрессе по фетальной медицине в Объединенных Арабских Эмиратах.

Айдан Сулейменова, основатель и президент благотворительного фонда AYALA:

- О чем мечтает каждая будущая мама? Конечно, о рождении здорового ребенка. Чтобы эта мечта стала реальностью, мы приглашаем ведущих зарубежных врачей-практиков для совершенствования знаний у отечественных врачей в экспертной диагностике самых сложных пороков развития плода. УЗИ-врачи и акушер-гинекологи первыми видят на скрининговых обследованиях, что что-то идет не так в развитии плода. И они могут оперативно направить женщин с осложненной многоплодной беременностью для внутриутробной коррекции выявленных патологий. Раньше в таких случаях семьям приходилось искать миллионы тенге для выезда на операцию за рубеж. С развитием фетальной хирургии в Казахстане квалифицированную хирургическую помощь можно получить в Астане и в Алматы. И это действительно хорошая новость как для нашей системы здравоохранения, так и для каждой семьи, ожидающей появление малыша.