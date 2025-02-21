В Казахстане ввели скрининг для предотвращения инсультов и других заболеваний мозгового кровообращения, сообщает «24KZ». Теперь каждые два года мужчины старше 50 лет должны проходить обязательное обследование в поликлиниках страны.

Ежегодно больше 40 тысяч казахстанцев переносят инсульт. Треть из них погибает от разрыва или блокировки кровеносных сосудов в мозге. В группу риска в первую очередь попадают люди с артериальной гипертензией и заболеваниями сердца.

Алтыншаш Табулдина, главный врач городской поликлиники №5 г. Астаны:

- Мы выявили, что именно у мужчин это чаще проявлялось и в достаточно молодом возрасте. Мы начали проводить осмотр с 37 лет. И за прошлый год мы выявили 447 мужчин, которых с риском этого заболевания своевременно взяли на учёт.

Самый доступный метод определения состояния мозгового кровообращения – УЗИ сосудов. Такое обследование помогает выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение, говорят медики.

Новым видом скрининга охватят мужчин старше 50 лет. Но до начала диагностики все должны пройти доврачебный кабинет.

Эльвира Лекерова, корреспондент:

- Здесь измеряют рост, вес, проводят анкетирование, выявляют факторы риска, также измеряют артериальное и глазное давление. Еще в этом кабинете можно определить уровень сахара и холестерина в крови. Всё это делается экспресс-методом. Результаты можно узнать буквально за несколько секунд.

Отсюда пациента направляют в смотровой кабинет. Для мужчин и женщин он раздельный. После врач определяет дальнейший маршрут. Людмиле Вечерко – 66 лет. По возрасту она должна пройти скрининг на онкоцитологию.

Людмила Вечерко, жительница г. Астаны:

- Мне звонит медсестра из поликлиники, приглашает на скрининг. Знаю, что нужно ежегодно проходить, чтобы узнать о состоянии своего здоровья. У меня ничего такого не обнаружено, всё нормально.

Сейчас казахстанцы могут пройти 8 видов скрининга для раннего выявления заболеваний, в том числе патологий сердца и сосудов, сахарного диабета, глаукомы и онкологии. Чаще всего именно они протекают скрыто, и пациент даже не подозревает о проблемах со здоровьем.

Алтыншаш Табулдина, главный врач городской поликлиники №5 г. Астаны:

- Ежегодно проводим 11 800 скринингов. Из них за прошлый год более 250 выявлено случаев артериальной гипертензии. Это здоровые люди, которые не имели никаких жалоб. Более 50 человек с сахарным диабетом, выявлено 3 случая рака шейки матки, 3 случая рака молочной железы на ранних стадиях, колоректальный – 2 случая.

Новый скрининг в этом году появится и для казахстанцев старше 18 лет. Он направлен на выявление гепатитов В и С. Чаще всего они также протекают бессимптомно, но в большинстве случаев приводят к развитию цирроза или рака печени. Чем раньше обнаружат заболевание, тем больше шансов подобрать оптимальную терапию и предотвратить осложнения, предупреждают врачи.

Авторы: Эльвира Лекерова, Ербол Даиров.