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Права онкобольных защищены в Алматы

  • 24.02.2025, 10:29
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Права онкобольных защищены в Алматы
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Прокуратурой города пресечена практика не направления медицинскими организациями лиц с онкологическими заболеваниями для установления инвалидности, при наличии у них стойких нарушений функций организма, передает «24KZ» со ссылкой на официальный telegram-канал Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Онкобольные лишались возможности оформить инвалидность и получить гарантированные социальные пособия.

По акту надзора к дисциплинарной ответственности привлечены девять руководителей городских поликлиник, восьми пациентам присвоена инвалидность первой группы. 

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