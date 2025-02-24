За безрецептурный отпуск «трамадола» грозит до 15 лет тюрьмы

В 2023 году в целях усиления контроля за реализацией психотропного препарата «трамадол» он был внесен в список наркотических веществ, передает «24KZ» со ссылкой на Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

До введения контроля около восьми тысяч аптек по стране имели право на его реализацию. В настоящее время реализация «трамадола» осуществляется только по рецепту врача и в аптеках, имеющих соответствующую лицензию.

На постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к безрецептурному отпуску. С начала года за незаконное хранение «трамадола» трое лиц взяты под стражу с изъятием более 2500 таблеток.

В этой связи МВД предупреждает руководителей аптек и фармацевтических компаний о необходимости строгого соблюдения требований действующего законодательства.

Безрецептурный отпуск препарата медицинскими работниками и фармацевтами коммерческих аптек будет квалифицироваться по статье 297 части 3 УК РК, где предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.