Новый способ лечения онкологических заболеваний внедрили в Семее

В Центре ядерной медицины и онкологии Семея внедряют новый способ диагностики и лечения злокачественных новообразований.

С мастер-классом по тераностике к ним прибыли зарубежные коллеги, передаёт корреспондент «24KZ».

Термин «тераностика» происходит от сочетания двух слов – «терапия» и «диагностика». Это современный метод выявления и лечения онкологии с помощью радиофармацевтических препаратов. Можно сказать, что это одно из направлений радиойодтерапии, которую внедрили в Казахстане в 2021 году. Такой вид лечения уже получили десятки казахстанцев. В их числе жительница Семея Светлана Тюрина. Она говорит, что УЗИ-специалист выявил опухоль случайно во время планового обследования.

Светлана Тюрина, жительница г. Семея:

- Она обнаружила метастатические лимфоузлы. То есть, это был уже не просто рак щитовидной железы, а уже были метастазы. Самое главное, что радиотерапию можно пройти здесь, в городе Семее. Были разные мысли. Как? Что? Где? Говорили, то препарата нет, то ещё что-то. Ехать в Россию. Но вы сами понимаете, это и время, и деньги. А здесь у нас такой шикарный центр.

Врачи говорят, что препараты, которые используют в тераностике, безвредны. Изотоп выводится из организма уже через два часа после процедуры. При этом фармацевтический препарат производят в Семее.

Баян Атантаева, заместитель директора Центра по ядерной медицине и стратегическому планированию:

- Фтор-ПСМА, так же как и любое диагностическое исследование, которое мы внедрили (как 18-фтордезоксиглюкоза), – это такой же препарат. У него период полураспада – всего 108 минут. Если пациенту ввели этот препарат, то через два часа он практически выводится из организма.

Чтобы провести мастер-класс для онкологов, в Семей прибыли специалисты из Нидерландов, Бельгии и Италии.

Франческо Джаммариле, эксперт отдела ядерной медицины и диагностической визуализации МАГАТЭ:

- Один из главных плюсов тераностики – это контроль эффективности терапии и индивидуальный подход к лечению. К тому же, препарат действует только на патологически изменённые клетки, не затрагивая здоровые.

Мастер-класс продлится четыре дня. За этот период специалисты получат новый опыт в лечении онкологических заболеваний.

Авторы: Ботакоз Дандыбаева, Медет Омирханов.