Об эпидситуации в РК по основным видам инфекций

Эпидситуация в РК остается стабильной по всем основным видам инфекций, передает «24KZ» со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Меры по усилению иммунизации, профилактические и противоэпидемические мероприятия позволили стабилизовать ситуацию по кори.

С начала текущего года по республике зарегистрировано 273 случая кори, из них в январе выявлено 168 заболевших, что в сравнении с аналогичным периодом в 2024 году означает снижение на 98,2%. За последнюю неделю зарегистрировано 59 случаев кори.

С начала текущего года зарегистрировано 104 случая коклюша, из них в январе – 69 случаев, что показывает снижение уровня заболеваемости на 49%. На минувшей неделе зарегистрировано 18 случаев коклюша.

Большинство случаев кори и коклюша регистрируется среди непривитого детского населения.

Для мониторинга охвата вакцинацией, учета движения вакцин и их хранения Министерством проводится цифровизация системы учета профилактических прививок и системы холодовой цепи на всех уровнях.

С начала текущего эпидсезона в республике зарегистрировано 3,1 млн. случаев ОРВИ, что на 20% меньше чем за аналогичный период прошлого сезона. В этом эпидсезоне зафиксировано 2370 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что соответствует уровню прошлого эпидсезона.

Против гриппа привито более 2,3 млн. человек, что составляет 11,6% населения РК, при рекомендуемом ВОЗ не менее 10%.

Для предупреждения заболевания рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики: ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений; регулярно проветривать помещения; использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук; ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию.

По коронавирусной инфекции ситуация в стране также остается стабильной. С начала года в стране зарегистрировано 116 случаев КВИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась в восемь раз. Летальных случаев нет. По данным последнего мониторинга установлена циркуляция подварианта омикрон.

В некоторых зарубежных СМИ появилась информация об обнаружении китайскими учеными нового коронавируса у летучих мышей (HKU5), который несет риск передачи от животного человеку. Однако на официальных сайтах Всемирной организации здравоохранения, Центра по контролю и профилактике заболеваний США и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний официальная информация о данном вирусе отсутствует.