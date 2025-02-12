Доля ВИЭ в производстве электроэнергии Казахстана составила 6,5%

Доля объектов ВИЭ в производстве электроэнергии Казахстана составила почти 6,5%. Данные за прошлый год сообщили в Минэнерго, передает «24KZ». Зелёные технологии сейчас активно применяют как в выработке электрической энергии, так и тепловой.

Солнечные коллекторы на крыше таунхауса – ещё один источник тепла. Их установили два года назад инженеры Назарбаев университета. Сам дом подключён к общей системе теплоснабжения и отапливается от газовой котельной. Но технология с возобновляемыми источниками энергии в разы уменьшает расходы на топливо. Кроме того, сокращает выбросы CO₂ в атмосферу.

Анвар Колумбетов, инженер по возобновляемым источникам энергии Назарбаев университета:

- Обеспечили полное замещение тепла, генерируемого с газовой котельной в летний период, и компенсацию по замещению тепла в период с сентября по май.

Зелёный проект инженеры университета планируют масштабировать. Летом энергия солнца, как резервный источник, будет обогревать 20 таунхаусов на территории кампуса. Для этого вблизи домов уже разместили 24 солнечных коллектора.

Анвар Колумбетов, инженер по возобновляемым источникам энергии Назарбаев университета:

- Мы демонстрируем возможность применения ВИЭ для централизованного теплоснабжения, что обеспечивает автономность, также надёжность и разгружает источники центрального теплоснабжения, такие как ТЭЦ, газовые тепловые станции.

Электроэнергию из природных источников в Казахстане сейчас производят 153 объекта, в их числе 62 ветровых и 46 электростанций. Внедрением ВИЭ заинтересованы как отечественные, так и иностранные инвесторы. Для широкого привлечения зарубежных компаний в развитие рынка Минэнерго сейчас проводит аукционные торги.

Жаслан Касенов, директор Департамента по возобновляемым источникам энергии МЭ РК:

- Если говорить более точно, это арабская компания Masdar, которая планирует реализацию проекта ветровой генерации в Жамбылской области общей мощностью 1 гигаватт с системами накопления. Кроме того, французская компания Total также реализует аналогичный проект – 1 гигаватт системами накопления в Жамбылской области.

Общая доля выработанной энергии в прошлом году составила почти 6,5%.

Полина Зачиналова, корреспондент:

- У нас по зеленому направлению амбициозные цели. По плану через пять лет объекты ВИЭ должны вырабатывать 15% всей электроэнергии по стране. Ещё через 20 лет – уже половину. Смогут ли альтернативные источники заменить традиционные, пока сказать сложно. Казахстану, главными экономическими ресурсами которого были ископаемые, в этом плане, конечно, сложнее всех.

По мнению энергетиков, сейчас республика остается крайне зависимой от импортного оборудования для возобновляемых источников энергии. Для масштабного внедрения ВИЭ нужна поддержка отечественных товаропроизводителей.

Арман Кашкинбеков, гендиректор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана:

- Свыше 15% мы не можем преодолеть локализацию, это плохо. Десятки миллиардов, которые инвестируются в Казахстан, они также уходят на покупку импортного оборудования, производимого вне. Таким образом, Казахстан инвестирует чужие экономики. Необходима синергия бизнеса с наукой и технологиями. Потому что локализация должна быть на разработке казахстанских учёных, которых в стране 22 тысячи.

Казахстанские ученые должны активно вовлекаться в разработку инновационных технологий, считает Кашкинбеков, предлагать новые решения и проекты, соответствующие современным требованиям энергетики, в том числе зелёной. Это даст толчок в производстве оборудования и уменьшит зависимость от импорта.

Авторы: Полина Зачиналова, Канат Махмутов, Мерей Талап.