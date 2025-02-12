К 2050 году пожилые составят 22% населения планеты

В ООН ожидают, что к 2050 году доля пожилых в мире достигнет 22%, передает «24KZ». Сейчас эта цифра составляет около 10% и продолжает расти во всех странах.

Так, в 2020 году численность людей в возрасте 60 лет и старше впервые превысила число детей до 5 лет. К концу этого десятилетия на планете будет насчитываться почти 1,5 млрд людей пенсионного возраста.

Старение населения является главной демографической тенденцией XXI века, которая влияет на все сферы жизни общества. В некоторых странах уже возникают сопутствующие проблемы.

ООН: к 2050 году доля пожилого населения составит 22% во всем мире

Согласно данным ООН, к 2050 году численность людей во всём мире составит 9 млрд 700 млн. Около 22% из них будут представлять пожилые в возрасте старше 60 лет, то есть чуть больше 2 млрд или каждый пятый, живущий на Земле. Внутри этой группы будет почти 430 млн человек старше 80 лет.

В развитых странах это явление можно наблюдать прямо сейчас. В основном это государства Европы и Азии. Дальнейший рост ожидается в развивающихся странах, ведь именно в них будет жить около 70% всех людей старше 60 лет.

Сара Харпер, директор Оксфордского института старения населения:

- Старение населения обусловлено не только увеличением продолжительности жизни. По мере развития XXI века большинство стран сталкиваются со снижением рождаемости. К концу столетия пожилых людей будет больше, чем молодых. Поэтому важно, чтобы мы признали роль, которую они могут играть в нынешнем и будущем обществе и экономике. Нам нужно обеспечить институты и структуры, которые позволят им вносить полноценный вклад в жизнь своих семей и сообществ. Нам нужно признать, что пожилые – это люди, обладающие потенциалом, присущим всем остальным.

В пользу этого тезиса выступает исследование, опубликованное на портале Age International. В нём говорится, что пожилые люди адаптируются к меняющимся обстоятельствам и желают вносить свой вклад в общество, в котором они живут, так долго, как это возможно. Так, в сельском хозяйстве развивающихся стран в основном работают люди старше 45 лет. К примеру, в Мозамбике это 70% фермеров, в Индонезии – целых 80%.

Эксперты также отмечают вклад старшего поколения в уход за домом и детьми, чтобы молодёжь могла заниматься оплачиваемым трудом. Вместе с этим большинство людей в возрасте 60-70 лет на Филиппинах, в Южной Корее и Мексике регулярно оказывают финансовую поддержку другим членам семьи.

Японские пенсионеры из-за нищеты добровольно стремятся попасть в тюрьму

Но во многом, даже в развитых странах, стареющее население остаётся без должного внимания. В Японии, где 30% жителей старше 65 лет, пожилые люди намеренно попадают в тюрьмы, чтобы избежать нищеты.

По данным CNN, 20% японцев в этой возрастной группе живут за чертой бедности. А в тюрьме они получают еду, медицинскую помощь и общение, чего нет на свободе. Издание пишет, что многие возрастные японцы совершают мелкие преступления, чтобы попасть за решетку.

В целом население Японии сокращается девятый год подряд, а доля несовершеннолетних составляет всего 11%. По прогнозам Университета Тохоку, при нынешнем сценарии через 700 лет в стране останется один ребенок младше 14 лет. Экономическая нестабильность вынуждает женщин отказываться от рождения детей ради карьеры и личной свободы.

Сигэру Исиба, премьер-министр Японии:

- Низкая рождаемость – это одна из серьёзных проблем. Улучшение демографической ситуации – главная задача для государства. Мы ищем способы решения этой проблемы, в том числе рассматриваем возможность создания удобного графика работы для сотрудников.

Население Китая сокращается третий год подряд

Старение населения в Японии отражает тенденции в других странах Азиатского региона. К примеру, Китай сталкивается с низкой рождаемостью уже третий год подряд, сообщает местное Бюро нацстатистики.

Так и соседняя Корея стареет уже 10 лет. И это несмотря на то, что за последний год там зафиксировали прирост населения на 3%. При этом коэффициент рождаемости всё ещё ниже одного ребёнка на женщину.

Такая же ситуация наблюдается на другом конце континента – в Европе. Там, к примеру, самой старой нацией Евросоюза признана Италия со средним возрастом выше 48 лет.

ООН призывает создать системы поддержки для пожилых

Для борьбы с проблемой старения населения эксперты предлагают продвигать политику рождаемости в тех же развитых странах и вместе с этим заранее сгладить возможные экономические и социальные проблемы в будущем, где пожилых будет больше, чем молодёжи.

ООН провозгласила период с 2021-го по 2030-й десятилетием здорового старения. Организация призывает к глобальному сотрудничеству, в рамках которого правительства, гражданское общество и другие институты должны прилагать согласованные усилия по содействию более длительной и здоровой жизни пожилых.

Среди поставленных целей – укрепление институтов по расширению возможностей взрослого поколения, оказание услуг по уходу и первой помощи для престарелых, борьба с концепцией эйджизма – дискриминацией по возрасту, а также реформирование систем соцзащиты и пенсионных фондов.