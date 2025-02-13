В Турции незарегистрированные смартфоны блокируют через 4 месяца

В Турции действует строгая система регистрации IMEI-кодов для мобильных телефонов, ввезенных из-за рубежа, сообщает «24KZ». Иначе абонент не сможет воспользоваться гаджетом.

IMEI – это уникальный идентификатор из 15 чисел, который присваивается каждому мобильному устройству. Во-первых, он служит гарантией оригинальности гаджета. Во-вторых, его можно использовать, чтобы отследить украденный или утерянный телефон.

В Турции действует строгая система регистрации IMEI-кодов для мобильных телефонов, ввезенных из-за рубежа. Устройство необходимо зарегистрировать через систему e-Devlet и оплатить налог в размере 1500 долларов. Если этого не сделать, телефон автоматически блокируют через 4 месяца. Срок отсчитывается с момента активации устройства в Сети одного из местных операторов.

Этот шаг власти предприняли для контроля растущих случаев серого ввоза, краж и взлома гаджетов. Тем не менее незарегистрированное мобильное устройство можно использовать через Wi-Fi или с иностранной SIM-картой в роуминге. Подделка или перепрошивка IMEI-кода считается уголовным преступлением. За это нарушителям грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

В Колумбии за изменение IMEI-кода грозит до 8 лет тюрьмы

Подделка или изменение IMEI-кода считается уголовным преступлением и в Колумбии. За это нарушителям грозит до 8 лет тюрьмы. Профильные органы закрывают мастерские, занимающиеся нелегальной деятельностью, и изымают контрафактное оборудование.

При ввозе устройства из-за границы важно зарегистрировать его в течение месяца. Это можно сделать через любого местного оператора связи. Абоненту нужно предоставить паспорт. В противном случае телефон автоматически блокируется. Власти также рекомендуют покупать гаджеты в официальных магазинах операторов связи, чтобы избежать проблем.

В России ввели единую платформу верификации звонков

В России для борьбы с кражей устройств, кибербуллингом и мошенничеством в Сети ввели единую платформу верификации звонков. Называется она Anti-Fraud («Антифрод»). С английского переводится как борьба с мошенничеством.

Ответственная организация – Главный радиочастотный центр, подконтрольный Роскомнадзору. К ней пока подключились крупные операторы. Система контролирует трафик, которым они обмениваются. Таким образом, с прошлого года заблокировали больше 500 млн звонков с подменных номеров.

Автор: Райхан Серикова.