Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде продлились 4,5 часа

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде продлились примерно 4,5 часа. Напомним, эта встреча является продолжением телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, передает «24KZ».

Россию на встрече представляли глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Первое, о чем договорились стороны – взаимное восстановление работы диппредставительств в Москве и Вашингтоне. Второй пункт договоренностей – США и Россия создадут группу высокого уровня для мирных переговоров по Украине.

Марко Рубио, государственный секретарь США:

– Начну с того, что мы согласовали четыре принципа, которые считаем важными. Мы продолжим работу, назначим наши рабочие группы для того, чтобы восстановить функциональность наших миссий в Вашингтоне и Москве. Чтобы продолжать двигаться по этому пути, нам нужно, чтобы дипломатические учреждения работали и функционировали должным образом. Далее мы назначим высокоуровневую команду с нашей стороны, которая поможет вести переговоры и работать над завершением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было устойчиво и приемлемо для всех вовлеченных сторон.