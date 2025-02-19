Южнокорейский лоукостер с апреля запустит рейсы Инчхон – Алматы

Поездки между Южной Кореей и Казахстаном станут еще доступнее, передает «24KZ». Скоро будет запущен новый авиарейс между Инчхоном и Алматы. В сеульских турфирмах уже начали продавать билеты на этот маршрут.

Владислав Цой, корреспондент:

- Теперь самолеты между Казахстаном и Южной Кореей будут летать ежедневно. С апреля этого года южнокорейский лоукостер запускает маршрут между Алматы и Инчхоном. Рейс на Boeing 737 будут осуществлять дважды в неделю. Сейчас маршрут обслуживают казахстанские и южнокорейские авиакомпании. Также планируется запуск рейсов из Пусана в Алматы в этом году.

Ли Кён Мин, управляющий директор авиакомпании:

- В ноябре прошлого года нам предоставили несколько квот на рейсы в Алматы из регионов. В связи с этим мы рассматриваем возможность запуска рейса Пусан – Алматы, что станет первым таким авиамаршрутом. У нас есть все необходимые разрешения, но нужно изучить рыночный потенциал и провести переговоры с местными властями. Поэтому дата его запуска пока не определена. Из Пусана до Алматы полёт будет длиться на 20 минут дольше, чем время в пути из Инчхона. Так как путь из Пусана на 200-300 км длиннее, чем путь из Инчхона.

В авиакомпании называют Алматы главным городом и воротами Центральной Азии. На туристическом сайте Кореи выделили 5 ключевых достопримечательностей: озеро Кайынды, Чарынский каньон, Вознесенский собор, Шымбулак и Большое Алматинское озеро. В крупнейшей туристической фирме страны с новым авиарейсом связывают большие надежды.

Чан Хи Вон, сотрудница туристической компании:

- Наша компания занимается продажей туров в Центральную Азию с 2022 года. Ежегодно количество желающих поехать туда растёт. А с запуском нового маршрута, думаю, число желающих увидеть Алматы увеличится. Большинство туристов – в возрасте от 40 до 60 лет. И они предпочитают посетить сразу несколько центральноазиатских стран. Их поездка длится 9-10 дней. Популярны весенние и осенние туры.

Владислав Цой, корреспондент:

- На новый авиарейс продано уже несколько десятков билетов. Средний возраст пассажиров – 30 лет, поделились информацией в туристической компании.

Авторы: Владислав Цой, Ольга Лян.