Автобус врезался в столб в Астане: 4 пострадавших прооперированы

Семь человек из 15 пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в столице находятся под наблюдением медиков, передает «24KZ». Четверо из них были прооперированы, все получают необходимое лечение, сообщили в Управлении общественного здравоохранения.

Напомним, вчера в Астане автобус врезался в столб. Водитель не справился с управлением. В салоне находились 25 человек. Все они были доставлены в первую многопрофильную городскую больницу. Восьмерых человек после осмотра врачи отпустили домой.