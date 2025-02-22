ДТП с автобусом в Астане: 15 человек поступили в больницу

21 февраля в результате столкновения автобуса со столбом в многопрофильную городскую больницу №1 города Астаны поступили 15 человек, передает «24KZ».

В результате осмотра 8 человек были отпущены домой на амбулаторное лечение с рекомендациями врачей. 7 пациентов госпитализированы для проведения дальнейшего лечения, 4 из них прооперированы.

Все пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением, необходимое лечение получают в полном объеме.