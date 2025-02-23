98 человек спасли из снежного плена в Костанайской области

98 человек спасли из снежного плена на трассе в Костанайской области. Из них 18 – дети, сообщает «24KZ» со ссылкой на МЧС.

Ночью они застряли на трассе в 22 километрах от села Амантогай. Спасатели отбуксировали на очищенный участок дороги восемь автомобилей. Семь человек доставлены в пункт обогрева посёлка.

Также из снежного заноса помогли выбраться водителю и пассажиру легковушки, застрявшей на автодороге Сарыколь-Комсомольское. Транспорт вызволили на очищенный участок трассы. В медицинской помощи никто не нуждался.

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