Онлайн-попрошайки: казахстанцы находят новые способы дохода в интернете

Свыше 5,5 млн видеороликов удалил TikTok за 9 месяцев прошлого года. Почти 95% из них платформа заблокировала ещё до того, как на них поступила жалоба от пользователей. Причина – нарушение правил сообщества, передает «24KZ».

Больше 20 миллионов просмотров набрал ролик в TikTok жительницы столицы Фариды Саминовой, известной под псевдонимом Тётя Мотя. В завирусившемся видео она озвучивает отрывок из фильма с Анджелиной Джоли. Голос героини нашего сюжета набрал популярность и за пределами Казахстана. Пользователи начали массово снимать развлекательный контент с её озвучкой.

Фарида Саминова, пользователь TikTok:

– У меня одно видео завирусилось спустя два месяца безуспешных попыток прославиться, быть популярной. Я такая красивая пошла на работу. Мои сапожки не резиновые, а гелевые. Я не хочу на работу. На этом видео я была одета как капуста. Вот в таком виде перед зеркалом моё видео завирусилось и сразу же за сутки 20 тысяч подписалось.

TikTok стал не только развлекательной площадкой, но и одним из способов дохода. Это привлекло внимание так называемых «онлайн-попрошаек». Ради донатов они идут на крайние меры: бреют голову, издают различные звуки, рвут на себе одежду, а порой и вовсе могут измазаться в грязи. Чаще всего всё это происходит в прямом эфире.

Полностью огородить себя от информационного мусора не получится. Такие видеоперфомансы TikTok не контролирует. Платформа блокирует нежелательный контент. Однако ролики с онлайн-попрошайками под него не подпадают. Удалению подлежат видео на чувствительные темы, контент из разряда для взрослых, в том числе реклама услуг, а также нагота и обнаженное тело, шокирующий контент и ролики, где демонстрируются сцены насилия и жестокое обращение с животными.

Марат Башимов, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Это же негативно влияет на психику детей. Это люди недееспособные, не способные объективно принимать реальную действительность. Тем самым это все действует на формирование психики человека. Поэтому ответственность за то, чтобы цифровых попрошаек привлекать к ответственности в сети интернет, она актуальна.

Депутаты обсуждают поправки в законодательство, направленные на ужесточение ответственности платформ за размещаемый контент. Психологи также предупреждают о его негативном воздействии.

Александр Рущук, психолог:

– Ребёнок, заходя в эту социальную сеть, он листает и понимает, что там происходят какие-то странные вещи. Потому что там происходит подменна ценностей. Это, наверное, самая главная история. Потому что в приоритете там будто классно. Когда люди начинают заниматься какими-то батлами и он смотрит, они зарабатывают огромное количество денег на том, что выполняют какие-то очень странные задания. Тогда у человека подмена ценностей: он понимает, что в принципе это нормально. Раз огромное количество людей это смотрит, взрослые люди это делают в том числе.

Только за 8 месяцев прошлого года TikTok заблокировал около полутора миллионов аккаунтов, владельцам которых нет 13 лет. Удалили свыше 5,5 млн видеороликов.

Авторы: Камила Алтынбек, Мадияр Кындыбаев