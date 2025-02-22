Гранты на развитие бизнеса выдают людям с инвалидностью в Нуринском районе

В Нуринском районе Карагандинской области выдают гранты людям с особыми потребностями для развития бизнеса, сообщает «24KZ». В прошлом году 7 человек получили по 1,5 млн тенге на открытие или продвижение собственного дела. Такая государственная поддержка стимулирует тех, кто по состоянию здоровья не всегда может найти работу.

В Нуринском районе в прошлом году трудоустроили почти 90 человек с особыми потребностями. Есть среди них и те, кто получил государственный грант на развитие или открытие собственного дела. Семерым жителям выдали по 1,5 млн тенге. Директор Карьерного центра Ерлан Жунусов рассказал, на какие цели потрачены деньги.

Ерлан Жунусов, директор Карьерного центра Нуринского района:

- Это хорошая поддержка людей с инвалидностью. Многие из них смогли реализоваться и начать своё дело. Кто-то открыл мастерские, некоторые – ремонтные кабинеты или же в сфере услуг предприятия открыли.

Даурен Калаубаев – инвалид второй группы. С помощью государственного гранта открыл баню. Её вместе с другом построил буквально за пару месяцев.

Даурен Калаубаев, предприниматель:

- В целом на строительство бани я потратил 12 млн тенге. Потому что дорогие материалы, дерево настоящее использовали. Но, конечно, выданные 1,5 млн тенге мне очень помогли. На них я докупил необходимые стройматериалы. Сейчас моя баня пользуется популярностью среди сельчан.

Ержан Малгаждаров, несмотря на проблемы со здоровьем, уже 7 лет ремонтирует машины. Начинал работать дома, потом открыл автомастерскую. На государственный грант купил необходимое оборудование.

Ержан Малгаждаров, предприниматель:

- Поскольку у меня СТО, очень часто нуждаюсь в токарных работах, то есть где-то какие-то детали выточить или что-то такое. Мне помогли в сумме для приобретения токарного станка. Я на эти деньги приобрёл сам токарный станок и к нему надлежащие инструменты.

Всего в Карагандинской области в прошлом году выдали 45 государственных грантов людям с особыми потребностями. Ещё полторы тысячи трудоустроены на различные предприятия региона. Многие из них работают сварщиками, водителями, кочегарами, механизаторами.

Авторы: Лиана Жамлиханова, Сайран Акамбаев, Сайлау Игликов.