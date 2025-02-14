Азиада-2025: итоги соревновательного дня

В китайских городах Харбин и Ябули вчера завершился предпоследний соревновательный день Зимних Азиатских игр. Накануне сборная Казахстана отметилась тремя завоеванными медалями, передает «24KZ».

В кластере Ябули в эстафете наша женская команда по биатлону взяла бронзовые награды, серебро у мужского коллектива.

Ещё одну бронзу выиграл фигурист Михаил Шайдоров. Примечательно, что это первая медаль в мужском фигурном катании за 14 лет. В последний раз казахстанцы праздновали успех на континентальном первенстве в 2011 году, когда на домашней Азиаде золотую награду завоевал Денис Тен. Внимание отечественных болельщиков было приковано и к полуфинальному матчу в хоккее, где мужская сборная Казахстана обыграла команду Китая со счётом 3:1 и вышла в финал.