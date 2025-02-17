Мужская сборная Казахстана по шорт-треку взяла бронзу на Кубке мира

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку добилась успеха на Кубке мира в Милане. Наши спортсмены завоевали бронзу, передает «24KZ».

В мужской эстафете на 5000 метров выступили Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Денис Никиша и Мерсаид Жаксыбаев. По итогам гонки казахстанцы заняли третье место. Первое место заняла сборная Италии, а серебряные медали забрали канадцы.

Напомним, ранее на Зимних Азиатских играх в Китае наши шорт-трекисты завоевали историческое золото.