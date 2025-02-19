Обрушение на шахте «Жомарт»: причину трагедии установят в течение 10 дней

Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев на заседании Правительства сообщил, что для выяснения причин обрушения на руднике в Улытау созданы две специальные подкомиссии, передаёт «24KZ».

напомним,17 февраля на шахте рудника «Жомарт» произошла авария. Погибли 7 человек. Самостоятельно эвакуировались 402 человека. По данному факту начато досудебное расследование. На месте аварии МЧС развернут территориальный оперативный штаб. Правительственной комиссией начата работа по расследованию причин аварии, - проинформировал вице-премьер.

По предварительным данным, на шахте произошел взрыв природного газа. Бозумбаев совместно с членами комиссии осмотрел место аварии, а также провел встречу с семьями погибших.

- Сейчас работа на шахте приостановлена. Созданы две специальные подкомиссии одна должна выяснить причины возникновения аварии, вторая выявить какие были нарушения техники безопасности. Подкомиссии должны завершить свою работу в течение 10-ти дней. Также планируется провести соответствующие экспертизы, - сообщил вице-премьер.

Кроме того, по поручению Главы государства семьям погибших оказываются необходимые меры поддержки.

- Корпорацией «Казахмыс» будет оказана помощь в соответствии с коллективным договором, в том числе организация похорон, выплата 10-ти кратной годовой средней заработной платы, оплата обучения детей, погашение кредитов и займов погибших работников. Кроме того, в рамках действующего законодательства семьям шахтеров будут назначены государственные пособия из бюджета и социальные выплаты из госфонда социального страхования по потере кормильца, а также будут произведены выплаты на погребение. В целом результаты расследования будут представлены по завершению работы комиссии, - отметил Бозумбаев.