Обнаружены тела 7 работников рудника корпорации «Казахмыс»

В ходе поисково-спасательных работ на руднике «Жомарт» области Улытау обнаружены тела работников, погибших в результате происшествия, передает «24KZ».

Напомним, что ранее в шахте корпорации «Казахмыс», согласно официальной информации МЧС, произошло обрушение горной массы. За завалами остались 7 человек.

Елизавета Шалина, корреспондент:

- Известно, что спасатели обнаружили тела всех пострадавших. Поисково-спасательные работы велись всю ночь. Сначала сообщили об обнаружении шестерых шахтеров. Позже нашли тело ещё одного работника шахты. На руднике продолжает работать оперативный штаб. Создана специальная комиссия. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

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