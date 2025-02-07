В Астане прошло II заседание Cовета Фонда тюркской культуры и наследия

В Астане под председательством министра культуры и информации Аиды Балаевой прошло второе заседание Совета Фонда тюркской культуры и наследия, сообщает «24KZ».

В мероприятии приняли участие президент фонда Актоты Раимкулова, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, а также министры культуры стран-членов фонда.

Участники заседания обсудили, как популяризировать тюркское культурное наследие на международной арене. Аида Балаева подчеркнула важность роли фонда в сохранении уникальных культурных и исторических памятников. На мероприятии был представлен отчет о деятельности фонда за 2024 год, а также обсуждены планы на 2025-2026 годы.

Аида Балаева, министр культуры и информации РК:

- Сегодня вопрос сохранения историко-культурного наследия актуален для наших стран. Принимая это во внимание, предлагаем инициативу по реализации проекта обучения реставраторов в городе Туркестане. Семинар станет площадкой для обмена опытом и реализации совместных проектов в будущем.

Актоты Раимкулова, президент Фонда тюркской культуры и наследия:

- Конечно, у нас есть общие страновые мероприятия, такие как цифровая платформа: это каталог общетюркского культурного наследия, это антология общетюркского фольклора, также YouTube-канал, который называется Discovery, другие мероприятия и проекты, которые объединяют наши тюркские народы.

В рамках встречи в Национальном музее открылась выставка, посвященная 950-летию словаря «Диуан луғат әт-түрк» Махмуда Кашгари. Экспозиция рассказывает о роли тюрков как создателей цивилизации в мировой истории.