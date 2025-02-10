Транзит без границ: Казахстан соединяет Восток и Запад

Речной порт построят в Восточно-Казахстанской области, сообщает «24KZ». Он станет новым транзитным коридором, который свяжет Россию и Китай. Выгоду извлечёт и наша страна, получив возможность выйти на северные моря через реки Иртыш и Обь.

Проект пока только разрабатывается. Детально его обсудят уже в этом году на трёхсторонних переговорах. В целом вопрос транзита становится всё более актуальным для Казахстана. Развитие логистических маршрутов открывает новые перспективы для экономики.

Когда-то по территории Казахстана проходил Великий Шёлковый путь, соединявший Европу и Азию. Современные транзитные маршруты выполняют ту же функцию, но уже с другой скоростью и масштабами. Железные дороги, автомагистрали и авиационные хабы делают страну ключевым игроком в мировой логистике.

Рауль Габитов, корреспондент:

- Это поток. Ежегодно через Казахстан проходят миллионы тонн грузов. Контейнеры, нефть, уголь, машины, товары – всё движется. Но если потоку задать направление, он становится маршрутом. Вот международная трасса – магистраль, связывающая Восток и Запад. Добавляем железную дорогу. Теперь Китай, Европа, Россия и Центральная Азия связаны сетью путей. Но просто дороги – это ещё не транзит. Главная сила – в узловых точках: в логистических центрах, терминалах, портах. Вот здесь – порт Курык, здесь – терминал «Хоргос», а здесь – новый сухой порт в Актобе. Всё это – ключевые точки на карте транзита. Теперь посмотрите: хаотичный поток превратился в систему. В Казахстане складывается мощная логистическая карта. Но транзит – это не статичная схема, это живой механизм, он адаптируется, развивается, растёт.

Сегодня Казахстан – не просто территория между Востоком и Западом. Это центр мировой логистики. И чем лучше работает система, тем больше выгоды получает страна. А если не поддерживать этот рост, потоки могут уйти в другие страны. Вопрос только в одном: сможем ли мы удержать лидерство?

Ляззат Стамгазиева, официальный представитель Министерства транспорта РК:

- В прошлом году у нас было значительное увеличение транзита. В мае впервые была организована перевозка китайского груза через территорию Казахстана в Европу. Маршрут выглядел следующим образом: Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузия. Можно сказать, что мы сейчас являемся связующим звеном.

Когда-то транзитные пути строились веками – караванные тропы, железные дороги, автомобильные трассы, теперь маршруты прокладывают и в цифровом пространстве. Логистика в Казахстане обретает новый уровень. Представьте: контейнер отправляется из Китая в Европу через Казахстан. Каждое его перемещение фиксируется в единой цифровой системе.

Ляззат Стамгазиева, официальный представитель Министерства транспорта РК:

- Для казахстанских перевозчиков, чтобы упростить процесс их работы, у нас есть иностранные бланки разрешений (ИБР), они оцифрованы в электронном формате. К примеру, с Узбекистаном и Китаем мы полностью перешли на электронный формат. В целом мы обмениваемся с 42 странами мира. Ежегодно где-то 250 тысяч ИБР мы обмениваемся со всеми странами.

В приоритете у страны два транзитных направления – Транскаспийский маршрут и Международный маршрут «Север-Юг». Пропускная способность последнего — 10 млн тонн грузов в год. Основная их часть формируется в России и направляется в страны Персидского залива.

Марат Карабаев, министр транспорта РК:

- Для дальнейшего увеличения потенциала маршрута была утверждена дорожная карта синхронного развития коридора с Россией, Туркменистаном и Ираном. Предусмотрена модернизация станции стыковки и увеличение пропускной способности с 23 до 33 составов в сутки, что означает рост в 1,5 раза. Кроме того, совместно с Россией и Туркменистаном будет создан единый оператор, а также предусмотрены тарифные скидки до 50%. Эти меры направлены на удвоение пропускной способности маршрута и увеличение объёма перевозок до 20 млн тонн в год.

Превратить Казахстан в главный транспортно-логистический хаб Евразии – такую задачу поставил Президент. Цель вполне достижимая. На территории страны сейчас работают 13 международных транспортных коридоров, 5 из которых железнодорожные и 8 – автомобильные. В прошлом году по ним провезли больше 30 млн тонн транзитных грузов.

Авторы: Рауль Габитов, Канат Махмутов, Арман Акшабаев, Бауыржан Апаркожа.