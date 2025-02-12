Объем наличных в Казахстане вырос на 20% за год

На 20% вырос объём наличных денег в экономике страны за прошедший год, передает «24KZ». По сравнению с 2023-м, казахстанцы сняли с банкоматов почти на 4,5 трлн тенге больше. Такие данные привели в Ассоциации финансистов Казахстана.

В 2024-м на каждого казахстанца в среднем приходилось 218 тысяч тенге наличных. Это почти на 35 тысяч тенге больше, чем в позапрошлом году.

Объём наличных в Казахстане вырос на 20% за год

За весь прошлый год казахстанцы обналичили через банкоматы больше 25 трлн тенге. Чаще всего кэш снимали жители Алматы, Шымкента и области Жетысу. Причём средний чек по снятию увеличился на 12% – почти с 95 до 160 тысяч тенге.

Рамазан Досов, главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана:

- Здесь, конечно же, ключевые факторы – это то, что было несколько кампаний, потому что нужна фискализация, нужно платить налоги. Потом в прошлом году все ожидали, что в этом году наступит всеобщее декларирование, его отменили только в конце года, уже тогда многие перешли на наличный расчёт. То есть если вы идёте в Алматы даже на услуги какие-нибудь парикмахерские, секции детские, многие перешли на наличность. Это не секрет, мы все живём в этой экономике и видим.

Теневая экономика: бюджет недополучил 74 млрд тенге

К слову, по информации Бюро нацстатистики, чаще всего избегают налогов и финансовых отчётов предприниматели, которые работают в сфере строительства, торговли, общепита, индустрии красоты и сельского хозяйства.

Доля теневой экономики в Казахстане достигла 17,5%. По этой причине бюджет страны недополучил 74 млрд тенге. Это последние данные госаудита. Самые высокие показатели в Алматы, Астане, Туркестанской области и Шымкенте.

Рамазан Досов, главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана:

- Очень важный фактор – это борьба с теневой экономикой, потому что она большая. То есть это большой бизнес, который работает вне системы, он налоги вообще не платит. Это не про простые наши магазины, потому что это объёмы совсем другие, там объёмы крупные. Вот с этим надо бороться.

На каждую тысячу казахстанцев приходится по 68 POS-терминалов

Несмотря на то, что люди стали немного больше пользоваться кэшем, безналичные по объёмам операций всё равно превышают выдачу наличных в 6,5 раз. Чаще всего покупатели расплачиваются банковскими картами. В прошлом году такие транзакции достигли рекордных 165 трлн тенге.

Сейчас на каждую тысячу казахстанцев приходится по 68 POS-терминалов. Всего в стране используют 1 млн 400 тысяч таких устройств. Лидерами по приросту безналичной оплаты стали Алматинская, Туркестанская и Акмолинская области.