Франция проводит мировой саммит по искусственному интеллекту

В Париже стартовал международный саммит, посвященный искусственному интеллекту. Организованный по инициативе президента Эмманюэля Макрона, он собрал вместе глав государств и руководителей крупнейших IT-компаний мира, передает «24KZ».

Гран-Пале больше века назад был построен для презентации новинок промышленной революции 1900-х. Сегодня этот дворец принимает главных игроков революции технологической. Саммит действий по искусственному интеллекту в течение двух дней объединит представителей ста стран мира вокруг вопросов развития самой обсуждаемой технологии последнего времени.

Кристи Хоффман, генеральный секретарь международной федерации профсоюзов UNI Global:

– Везде люди обеспокоены своим будущим. В чем-то они правы, потому что системы не готовы к реформированию через искусственный интеллект. Работники не уверены в том, каким образом их работодатель будет использовать искусственный интеллект, не уверены, что смогут работать с этим. Речь может идти о людях, которые пишут тексты для телевидения, о работниках call-центров – все они обеспокоены тем, что ИИ сократит их автономию или заменит их полностью.

Большая часть выставки стартапов посвящена борьбе с фейками и дезинформацией. Здесь фонд из Швейцарии представляет проект по анализу эфира радиостанций в Конго. Искусственный интеллект вычисляет призывы к ненависти и фейковые новости. Борьба с ненадлежащим контентом, считает куратор проекта, будет только усиливаться.

Жиль Маньин, руководитель программы фонда Hirondelles:

– Первое, что, как мне кажется, может появиться, касается дезинформации в интернете. Я думаю, что мы придем к маркировке всех дипфейков, которые размещаются в социальных сетях, чтобы читатели смогли идентифицировать, какая информация была подготовлена профессиональными журналистами, а какая ботами искусственного интеллекта.

Перспективы развития искусственного интеллекта привлекают многомиллиардные инвестиции в строительство дата-центров. США обещают вложить в проект Startgate 100 млрд долларов в ближайшее время. Франция заявляет о не менее амбициозных планах.

Алия Cыздыкова, корреспондент:

– Сегодня крупнейшие компании Европы объявили технологическую гонку, кто быстрее, выше и сильнее будет развивать искусственный интеллект. Airbus, Mistral, L’Oréal, Spotify – всего 60 гигантов европейской экономики объединились в так называемую чемпионскую инициативу, чтобы вместе вывести ЕС в мировые лидеры искусственного интеллекта.

Повсеместное применение искусственного интеллекта уже ставит вопрос его безопасности. Второй день саммита с участием глав государств полностью будет посвящен мировому управлению этой технологией.

Авторы: Алия Сыздыкова, Руслан Омиржан