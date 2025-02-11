Список самых востребованных профессий огласили в Шымкенте

Список самых востребованных в Шымкенте профессий огласили в городском управлении занятости. В мегаполисе чаще всего требуются сварщики, электрослесари, продавцы и ткачи, передаёт корреспондент «24KZ».

В ближайшем будущем спрос вырастет и на представителей других профессий, прогнозируют эксперты. Поэтому формат ярмарок вакансий изменили. Теперь на них приглашают не только тех, кто ищет работу, но и школьников. Организаторы считают, что такая практика поможет молодёжи заранее определиться с выбором профессии.

Более 100 предприятий Шымкента предлагают работу на выбор. Сферы самые разные — от промышленности до общепита. Чтобы работодатели и соискатели могли быстрее найти друг друга, организовали ярмарку вакансий.

Жанат Утебаева, руководитель Управления занятости и социальной защиты населения г. Шымкента:

- Человек же с чего-то должен начинать. Более тысячи вакантных мест предложили. Если человек на высшем уровне работает, у нас есть рабочие места, например, слесарь-сантехник с несколькими годами опыта, он может зарабатывать около 500 тыс. тенге.

Самыми востребованными отраслями для трудоустройства остаются строительство, транспорт и торговля. На этом фоне офисные профессии постепенно теряют позиции, уступая рабочим специальностям, рассказывает специалист отдела кадров Жулдыз Балтабаева. В компании, где она работает, оклад электрика, печника и сварщика составляет до четырёхсот тысяч тенге.

Жулдыз Балтабаева, специалист по кадрам:

- В первую очередь нужно пройти обучение, а затем уже работать на предприятии. Сейчас нужны сварщики, операторы, резчики, специалисты по пресс-формам, переводчики с китайского и английского языков. У нас 50 вакансий.

Лёгкая промышленность тоже испытывает кадровый дефицит. На шымкентском заводе по выпуску ковров открыты 20 вакансий. Сотрудников готовы принять без опыта работы — главное, иметь желание научиться. Большую надежду здесь возлагают на государственную программу «Молодёжная практика».

Фатима Избасарова, специалист по кадрам:

- У нас нехватка кадров, конечно. Ткачи, операторы нужны, если они захотят, мы можем обустроить их сначала по «Молодёжной практике», а дальше — на постоянной основе. У нас есть плюсы в этом случае: кто приходит на молодёжную практику, мы ещё дополнительно в виде премии выплачиваем зарплату.

После стажировки Перизат Сак решила остаться работать на заводе. Для неё это не просто работа, а шанс стать профессионалом в своём деле.

Перизат Сак, ткачиха:

- Сначала мне платили 100 тысяч тенге, а сейчас я получаю 250 тысяч. И это не предел. Всё зависит от самого человека.

В Шымкенте официально безработными числятся свыше 12 тысяч человек. Эксперты уверены, что в выигрыше окажутся те, кто сможет быстро адаптироваться к меняющемуся рынку труда.

Авторы: Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Самат Нагашбекулы.