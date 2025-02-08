Казахстанско-китайский центр науки и трансфера технологий открыли в Алматы

В Алматы открыли Казахстанско-китайский центр науки и трансфера технологий, передаёт «24KZ».

В рамках сотрудничества наших учёных с Чжэцзянским технологическим университетом запущена лаборатория, использующая возможности искусственного интеллекта. Там будут проводить исследования в нескольких приоритетных направлениях. Это мониторинг, управление водными ресурсами с применением гео-информационных систем, разработка программ раннего предупреждения о природных катастрофах — наводнениях, оползнях и снежных лавинах. Также центр будет работать над внедрением «умного земледелия». В соответствии с соглашением в апреле ожидается поставка современного оборудования.

Учёные отмечают, что проект станет значимым шагом в развитии передовых технологий и укреплении международного научного сотрудничества между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии.

Исмаил Токбергенов, главный учёный секретарь Национальной академии наук РК при Президенте РК:

- Есть сейсмология, есть и оползни, лавины и другие опасности. А также данная лаборатория искусственного интеллекта даст возможность эффективно и ускоренно развить такие направления, как умная логистика, умная энергетика, цифровизация в экономике. И другие все сопутствующие направления.

Чен Си, профессор Чжэцзянского технологического университета:

- Как вы знаете, искусственный интеллект в Китае активно развивается. На первом саммите лидеров Центральной Азии и Китая главы государств подняли вопрос о сотрудничестве в этой сфере. Открытие данной лаборатории является результатом этой инициативы.